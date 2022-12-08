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Происшествия
8 декабря 2022  18:35
Павел Климчак

Жительницу РТ отправили на исправительные работы за долг по алиментам на более миллиона

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Суд обязал жительницу Агрызского района РТ выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако с июня по август этого года женщина уклонялась от выплаты алиментов. Ее уже привлекали к административной ответственности за это ранее.

На нее возбудили уголовное дело за неуплату алиментов. Общий долг перед ребенком составил более 1,4 миллиона рублей. Свою вину женщина полностью признала. Суд отправил женщину на полгода на исправительные работы. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#алименты
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