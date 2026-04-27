Происшествия 27 апреля 2026 17:56

Жительницу РТ наказали за получение пособий на брошенного в роддоме ребенка

Жительницу Зеленодольска наказали за получение выплат по уходу на брошенного ей в роддоме ребенка.

Как рассказали в прокуратуре РТ, в конце июля 2025 года женщина родила ребенка и выписалась из больницы, оставив младенца. Спустя неделю она обратилась в ЗАГС и получила свидетельство о рождении, с которым пришла в пенсионный фонд и подала заявление о выплатах ежемесячного пособия. Выплаты одобрили и в течение двух месяцев женщина незаконно получала деньги.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Процесс расследования контролирует прокуратура.

Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

26 апреля 2026
