Жительницу РТ наказали за получение пособий на брошенного в роддоме ребенка

Жительницу Зеленодольска наказали за получение выплат по уходу на брошенного ей в роддоме ребенка.

Как рассказали в прокуратуре РТ, в конце июля 2025 года женщина родила ребенка и выписалась из больницы, оставив младенца. Спустя неделю она обратилась в ЗАГС и получила свидетельство о рождении, с которым пришла в пенсионный фонд и подала заявление о выплатах ежемесячного пособия. Выплаты одобрили и в течение двух месяцев женщина незаконно получала деньги.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Процесс расследования контролирует прокуратура.