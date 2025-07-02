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Происшествия 2 июля 2025 10:13

Жительницу РТ, которая обманом получила 350 тысяч по соцконтракту, ждет суд

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В Верхнеуслонском районе Татарстана 34-летняя женщина, которая обманным путем получила деньги по соцконтракту, предстанет перед судом.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2023 года, местная жительница заключила социальный контракт на предпринимательскую деятельность в рамках национального проекта «Демография» с отделом соцзащиты. После этого женщина представила липовые кассовые чеки и товарные накладные о приобретении товаров, при этом, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению.

Своими действиями женщина причинила ущерб государству на 350 тысяч рублей. Она признала свою вину и вернула все деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и направлено в суд для рассмотрения.

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