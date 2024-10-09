Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жительницу РТ будут судить за взятку для освобождения возлюбленного
Жительницу Татарстана будут судить за взятку для освобождения возлюбленного.
Как сообщили в МВД по РТ, жителя Тукаевского района РТ признали виновным в совершении преступления и приговорили к 12 годам колонии. Брат осужденного сообщил его сожительнице, что может договориться с полицейскими об его освобождении, если та даст им взятку.
Как выяснили сотрудники УЭБ и ПК МВД РТ, женщина передала брату возлюбленного более 690 тысяч рублей. Однако, как стало известно, деньги брат похитил.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников