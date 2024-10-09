Жительницу РТ будут судить за взятку для освобождения возлюбленного

Жительницу Татарстана будут судить за взятку для освобождения возлюбленного.



Как сообщили в МВД по РТ, жителя Тукаевского района РТ признали виновным в совершении преступления и приговорили к 12 годам колонии. Брат осужденного сообщил его сожительнице, что может договориться с полицейскими об его освобождении, если та даст им взятку.



Как выяснили сотрудники УЭБ и ПК МВД РТ, женщина передала брату возлюбленного более 690 тысяч рублей. Однако, как стало известно, деньги брат похитил.