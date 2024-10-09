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Происшествия 9 октября 2024 16:34

Жительницу РТ будут судить за взятку для освобождения возлюбленного

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Жительницу Татарстана будут судить за взятку для освобождения возлюбленного.

Как сообщили в МВД по РТ, жителя Тукаевского района РТ признали виновным в совершении преступления и приговорили к 12 годам колонии. Брат осужденного сообщил его сожительнице, что может договориться с полицейскими об его освобождении, если та даст им взятку.

Как выяснили сотрудники УЭБ и ПК МВД РТ, женщина передала брату возлюбленного более 690 тысяч рублей. Однако, как стало известно, деньги брат похитил.

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