Жительницу РТ будут судить за то, что оставила сына на реке без присмотра, и он утонул

По версии следствия, 27 июня 32-летняя жительница Альметьевска, будучи пьяной, пошла с семилетним сыном на необорудованный для купания пляж около села Березовка, при этом мальчик не умел плавать. Однако, зная это, женщина оставила ребенка без присмотра на долгое время, и в какой-то момент мальчик, пройдя поглубже в воду, утонул.

Следком возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Женщина признала причастность к преступлению. Уголовное дело направили в Альметьевский городской суд, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Альметьевска усилят патрули на водоемах после гибели 7-летнего ребенка на воде.