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Происшествия
15 августа 2022  12:00
Павел Климчак

Жительницу РТ будут судить за то, что бросила грудную дочь в легкой одежде на снегу

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По версии следствия, с июля прошлого года по март этого года 29-летняя жительница села Верхние Индырчи жестоко обращалась со своей грудной дочкой, плохо ее кормила, не ухаживала и вместе с ней посещала притоны.

Вечером 16 марта она решила отдать дочь бывшему мужу. Она бросила ее на снегу возле дома экс-супруга в легкой одежде и без варежек. Ребенка вовремя обнаружил отец. Дальнейшее медобследование выявило у девочки вирусную инфекцию.

После этого ребенка поместили в социальный приют. На женщину возбудили уголовное дело по статье за неисполнение родительских обязанностей. Свою вину она признала, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Апастовский мировой суд, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #неисполнение родительских обязанностей
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