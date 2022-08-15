Жительницу РТ будут судить за то, что бросила грудную дочь в легкой одежде на снегу

По версии следствия, с июля прошлого года по март этого года 29-летняя жительница села Верхние Индырчи жестоко обращалась со своей грудной дочкой, плохо ее кормила, не ухаживала и вместе с ней посещала притоны.

Вечером 16 марта она решила отдать дочь бывшему мужу. Она бросила ее на снегу возле дома экс-супруга в легкой одежде и без варежек. Ребенка вовремя обнаружил отец. Дальнейшее медобследование выявило у девочки вирусную инфекцию.

После этого ребенка поместили в социальный приют. На женщину возбудили уголовное дело по статье за неисполнение родительских обязанностей. Свою вину она признала, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Апастовский мировой суд, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.