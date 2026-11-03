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Происшествия 3 ноября 2026 15:14

Жительницу РТ будут судить за распространение фейков о Вооруженных Силах РФ

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Жительница РТ пойдет под суд за распространение фейков о ВС России.

Как сообщили «Татар-информу» в УФСБ России по РТ, жительница Высокогорского района распространяла заведомо ложную информацию изданий, внесенных в списки иноагентов и объявленных нежелательными организациями в РФ. За эту работу она получала деньги.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, уголовное дело уже передано в суд, 22-летней девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

#уфсб россии по рт #ВС РФ #фейки
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