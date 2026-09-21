Жительницу РТ будут судить за незаконное возмещение налогов на 460 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре РТ, с декабря 2018-го по конец мая 2020 года 51-летняя жительница Тетюшей работала директором двух коммерческих фирм и внесла ложные сведения в налоговые декларации за 2019 год. После этого она подала заявление о возмещении НДС на сумму 460 тысяч рублей и потратила полученные деньги по своему усмотрению.

На нее завели уголовное дело о мошенничестве, свою вину женщина не признала и ущерб не возместила. Дело уже отправлено в суд на рассмотрение.