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Жительницу РТ будут судить за ложный донос о том, что мошенники оформили на нее кредитку
В Балтасинском районе РТ будут судить местную женщину, которая заявила о ложном мошенничестве. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, в марте женщина обратилась в полицию и сообщила, что мошенники оформили на нее кредит на сумму 200 тысяч рублей.
По результатам проверки выяснилось, женщина оформила кредитную карту сама, а в полицию обратилась из-за финансовых трудностей при погашении кредита.
Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело направлено в Балтасинский районный суд для рассмотрения по существу.
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