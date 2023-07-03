Жительницу РТ будут судить за ложный донос о том, что мошенники оформили на нее кредитку

В Балтасинском районе РТ будут судить местную женщину, которая заявила о ложном мошенничестве. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в марте женщина обратилась в полицию и сообщила, что мошенники оформили на нее кредит на сумму 200 тысяч рублей.

По результатам проверки выяснилось, женщина оформила кредитную карту сама, а в полицию обратилась из-за финансовых трудностей при погашении кредита.

Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело направлено в Балтасинский районный суд для рассмотрения по существу.