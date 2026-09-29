Жительницу РФ поймали при попытке вывезти 5 экзотических ящериц в Белоруссию

Жительницу РФ поймали при попытке ввезти в Белоруссию 5 реснитчатых бананоедов, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный таможенный комитет Белоруссии.

По данным ведомства, 44-летняя женщина при прохождении границы выбрала зеленый кориодор, однако после осмотра ее багажа через рентген выяснилось, что она провозит экзотических ящериц в пластиковых контейнерах.

Животных изъяли и передали в зоопарк Минска. Женщине грозит штраф.