Жительницу Новосибирска отправили в колонию за убийство ребенка при «изгнании нечисти»

Суд Новосибирской области приговорил к четырем годам колонии женщину за истязание и последующую смерть девятилетней девочки, из которой та пыталась изгнать якобы вселившуюся «сущность». Об этом пишет РИА Новости.

Как установил суд, летом 2024 года супруги Олег и Анна Голдины присматривали за тремя детьми знакомой, уехавшей в командировку. Считая, что в девятилетней девочке находится «сущность», они несколько дней морили ее голодом, избивали веревкой и крапивой, на которой также заставляли стоять босыми ногами. Свои издевательства супруги снимали на телефон. Девочка скончалась в больнице после того, как Олег насильно залил в ребенка порядка 8 литров воды, что вызвало отравление.

Мужчина позже умер в СИЗО до вынесения вердикта, и уголовное дело по нему было прекращено. С осужденной женщины суд постановил, помимо отправки в колонию, взыскать 700 тысяч рублей в пользу родителей погибшей.