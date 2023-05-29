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Жительницу Нижнекамска осудили за покупку в интернете средства для похудения
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В Нижнекамске суд вынес приговор женщине за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
12 апреля 2022 года женщина заказала в Казахстане запрещенный препарат для похудения на сумму более 11 тыс. руб. Через две недели в почтовом отделении ее задержали правоохранители.
Женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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