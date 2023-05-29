Жительницу Нижнекамска осудили за покупку в интернете средства для похудения

В Нижнекамске суд вынес приговор женщине за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

12 апреля 2022 года женщина заказала в Казахстане запрещенный препарат для похудения на сумму более 11 тыс. руб. Через две недели в почтовом отделении ее задержали правоохранители.

Женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.