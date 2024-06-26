Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жительницу Мензелинского района отправили в колонию за долг по алиментам в 1,2 млн рублей
В Мензелинском районе суд признал виновной в неуплате алиментов 39-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
Ранее суд обязал женщину выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей. Однако свои обязанности женщина не выполняла, материальной помощи детям не оказывала. Кроме того, за неуплату ее привлекли к административной ответственности. Общий долг по алиментам составил более 1,2 млн рублей.
Свою вину подсудимая признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников