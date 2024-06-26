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Происшествия 26 июня 2024 15:10

Жительницу Мензелинского района отправили в колонию за долг по алиментам в 1,2 млн рублей

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В Мензелинском районе суд признал виновной в неуплате алиментов 39-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Ранее суд обязал женщину выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей. Однако свои обязанности женщина не выполняла, материальной помощи детям не оказывала. Кроме того, за неуплату ее привлекли к административной ответственности. Общий долг по алиментам составил более 1,2 млн рублей.

Свою вину подсудимая признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

#алименты #суд
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