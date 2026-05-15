Жительницу Мариуполя задержали за передачу информации о российских бойцах Украине

Жительницу Мариуполя задержали за передачу информации о российских войсках Украине через Telegram. Об этом пишет ТАСС.

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Мариуполя, подозреваемой в государственной измене. Женщина передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа», – рассказали в УФСБ по ДНР.

На женщину возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.