Жительницу Марий Эл осудили за смерть пассажира в ДТП на трассе в Татарстане

Фото: прокуратура Татарстана

Тетюшский районный суд Татарстана вынес приговор 19-летней жительнице Республики Марий Эл. Суд признал ее виновной по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщает прокуратура Татарстана, в ноябре прошлого года девушка на большой скорости выехала на встречку, после чего съехала в кювет и автомобиль «Лада Калина» перевернулся.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил травмы, от которых скончался на месте. Еще два человека получили травмы.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, девушку лишили водительских прав на три года. Приговор не вступил в законную силу.