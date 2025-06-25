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Происшествия 25 июня 2025 16:59

Жительницу Марий Эл осудили за смерть пассажира в ДТП на трассе в Татарстане

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Жительницу Марий Эл осудили за смерть пассажира в ДТП на трассе в Татарстане
Фото: прокуратура Татарстана

Тетюшский районный суд Татарстана вынес приговор 19-летней жительнице Республики Марий Эл. Суд признал ее виновной по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщает прокуратура Татарстана, в ноябре прошлого года девушка на большой скорости выехала на встречку, после чего съехала в кювет и автомобиль «Лада Калина» перевернулся.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил травмы, от которых скончался на месте. Еще два человека получили травмы.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, девушку лишили водительских прав на три года. Приговор не вступил в законную силу.

#ДТП жертвы
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