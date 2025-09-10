news_header_top
Происшествия 10 сентября 2025 11:55

Жительницу Лениногорска обманули аферисты, забрав почти 200 тыс. рублей и 2 тыс. долларов

Мошенники, выдав себя за сотрудников «Таттелекома», под предлогом продления договора получили доступ к персональным данным 88-летней жительницы Лениногорска, включая коды из СМС и паспортные сведения.

После этого пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и уговорил снять все имеющиеся средства, а именно 172 000 и около 1800 долларов, и отдать их якобы коллеге.

«Коллегой» оказался водитель такси, задержанный позже. Водитель утверждал, что не знал о содержимом сумки и выполнял инструкции заказчика, доставив сумку в Казань. После этого аферисты скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

