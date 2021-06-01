Жительницу Крыма с опасной аномалией легких спасли врачи РКБ Татарстана

Жительницу Крыма с пороком одного легкого и опухолью другого прооперировали в Республиканской клинической больнице Татарстана.

На родине в Севастополе женщине помочь не смогли, нужна была помощь врачей сильной многопрофильной клиники. Пациентка выбирала между несколькими медицинскими учреждениями, остановилась на РКБ Татарстана.

Женщину мучали одышка и кашель. В больнице по месту жительства ей, как и полагается, назначили ПЦР-мазок на Covid-19 и КТ легких. Коронавирус не подтвердился. Поставили под вопросом и ХОБЛ, и инфекцию. С этими результатами женщина приехала в Казань в РКБ.

Пульмонологи оперативно выяснили, что проблема не их профиля и перевели крымчанку к торакальным хирургам.

Дополнительные обследования показали аномалию развития левого легкого, и опухоль в правом. Как выяснилось, с детства у женщины не работала половина легкого, в нем скапливались инфекция и гной... От аорты к легкому женщины шли два сосуда, которых быть не должно в принципе. При разрыве одного из этих сосудов, женщина умерла бы от кровопотери в считанные секунды, а при разрыве мешочка с гноем – началось бы заражение.

Кроме того, из-за анатомических особенностей и расположения, медики не могли сделать биопсию опухоли во втором легком. Другими словами, определить рак это или доброкачественное образование, возможно было только во время операции.

Команда торакального отделения №2 РКБ Тришина Евгения Валерьевича сделала все за одну операцию, через один разрез слева. За полчаса операции специалисты подготовили экспресс-гистологию кусочка опухоли – она оказалась доброкачественной.

Торакальный хирург убрал половину одного легкого и опухоль из соседнего легкого через небольшой разрез между рёбрами слева. Никаких разрезов грудной клетки не делали. В Татарстане подобные операции делают пока только в РКБ.

Женщина уже выписалась и уехала домой в Севастополь.

«Я дышу благодаря ему, живу и дышу. Молиться буду за него и за всю команду до конца жизни», – уже после того, как все закончилось, призналась по телефону крымчанка.