Жительницу Китая лишили зарплаты после просьбы дать больничный

Жительницу Китая лишили зарплаты, когда она попыталась взять больничный. Все произошло в Ханчжоу, провинции Чжэцзян, пишет SCMP.

В один из дней сотрудница компании почувствовала, что заболевает. Померила температуру - 37,9°С, потом у нее началась лихорадка. Женщина пошла к руководителю отдела кадров и попросила дать час отдыха, но мужчина начал ее оскорблять. Причем ругань продлилась почти два часа.

«Ты слишком слаба. Боже мой, ты даже не можешь выдержать 38 градусов? У тебя сегодня мозги из-за лихорадки не работают или менструация не наступает, так что ты не можешь думать, прежде чем говорить?» — писал он подчиненной.

В Китае, согласно местным законам, сотрудники имеют право взять больничный, государство даже защищает граждан от увольнения на период восстановления китайца или китаянки после болезни. Но в этой истории больная женщина узнала, что ее рабочую учетную запись отключили. В итоге ей удержали часть зарплаты.

Сейчас данный инцидент расследует китайское районное бюро кадровых ресурсов и социального обеспечения.