Жительницу Казани ждет суд за хищение 5 млн рублей у строительной фирмы

Жительницу Казани ждет суд за хищение денег у строительной фирмы.

Выяснилось, что в 2023 году к женщине обратилась сотрудница строительной фирмы с просьбой подыскать надежного поставщика осветительного оборудования.

Тогда она через знакомого нашла такую фирму, с которой позже был заключен договор поставки.

Однако в дальнейшем женщина потребовала у поставщика передать взятку руководству фирмы-покупателя для выполнения условий поставки.

В течение нескольких месяцев она получила от руководителя фирмы деньги на сумму более 5 миллионов рублей, которые похитила.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.