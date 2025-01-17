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Жительницу Казани ждет суд за хищение 5 млн рублей у строительной фирмы
Жительницу Казани ждет суд за хищение денег у строительной фирмы.
Выяснилось, что в 2023 году к женщине обратилась сотрудница строительной фирмы с просьбой подыскать надежного поставщика осветительного оборудования.
Тогда она через знакомого нашла такую фирму, с которой позже был заключен договор поставки.
Однако в дальнейшем женщина потребовала у поставщика передать взятку руководству фирмы-покупателя для выполнения условий поставки.
В течение нескольких месяцев она получила от руководителя фирмы деньги на сумму более 5 миллионов рублей, которые похитила.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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