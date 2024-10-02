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Жительницу Казани приговорили к реальному сроку за фиктивную регистрацию мигрантов
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40-летнию жительницу Казани признали виновной в фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан.
Регистрировала мигрантов женщина в своей квартире. Суд приговорил ее к 8 месяцам колонии-поселения.
Отметим, что максимальное наказание за такое преступление – 3 года лишения свободы.
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