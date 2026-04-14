Жительницу Казани задержали за попытку ввезти из Стамбула кольца и бриллиантовое колье

Жительницу Казани задержали за незаконную попытку ввезти золотые кольца и бриллиантовое колье из Стамбула.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, 28-летняя девушка возвращалась из заграничного путешествия авиарейсом из Стамбула и провозила в личном багаже драгоценности известного бренда Cartier. Несмотря на то, что ей было известно о принадлежности ювелирных изделий к стратегически важным товарам и необходимости их декларировать, она попыталась пройти через зеленый коридор. В этот момент ее остановили сотрудники таможни.

«Эксперты установили, что ювелирные изделия изготовлены из золота 750 пробы. Согласно их заключению, общая стоимость двух колец и колье с бриллиантами составляет 1 миллион 93 тысячи рублей, что является крупным размером, – рассказал начальник отделения дознания Татарстанской таможни Амиран Газаев.

Возбуждено уголовное дело, ювелирные изделия изъяты. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы, либо штраф до миллиона рублей.