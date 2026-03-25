Происшествия 25 марта 2026 15:39

Жительницу Казани приговорили к обязательным работам за пьяное вождение

В Казани женщину приговорили к 300 часам исправительных работ, а также 2,5 годам лишения прав за пьяное вождение. Евгения Мякушкина ранее уже привлекалась к ответственности за нетрезвое управление автомобилем. Тогда ее приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей, а также к лишению прав на год и семь месяцев.

Тем не менее, первое наказание не остановило женщину от повторного нарушения. Мякушкину на автомобиле «Subaru Impreza ХV» остановил патруль ДПС. Инспекторы заметили признаки опьянения, однако алкотестер результатов не показал и Мякушкиной было предложено проследовать в медицинское учреждение для сдачи анализов на наличие наркотического опьянения. Мякушкина отказалась, апеллируя тем, что у нее нет на это времени.

Свою вину в вождении без прав она признала. По словам Мякушкиной, она взяла машину, чтобы забрать несовершеннолетнего сына. Она также просила суд не конфисковать автомобиль, так как на нем ей нужно возить больных родителей. Суд к ней не прислушался и конфисковал Subaru в собственность государства.

В топе
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

25 марта 2026
«Тантана-2026»: претенденты и главные фавориты премии

«Тантана-2026»: претенденты и главные фавориты премии

24 марта 2026
