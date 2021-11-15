Жительницу Казани отправили в колонию за попытку продать почти полкило «синтетики»

В мае 32-летняя жительница Казани купила в одном из интернет-магазинов информацию о тайнике-закладке в Высокогорском районе с крупной партией наркотиков. В дальнейшем она планировала расфасовать эту партию на более мелкие дозы и перепродать их с большей выгодой.

Позже, когда женщина забрала наркотики из тайника, ее задержали сотрудники УФСБ России по Татарстану. Всего у нее обнаружили 443 грамма «синтетики». Возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков».

Суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.