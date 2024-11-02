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Жительницу Казани мошенники обманули почти на полмиллиона под предлогом замены полиса
Жительницу Казан обманули мошенники на 426 тысяч рублей под предлогом замены полиса ОМС.
22-летней девушке позвонила якобы сотрудница организации по обязательному медицинскому страхованию, которая заявила, что электронный полис ОМС необходимо сменить на пластиковый.
Лжесотрудница убедила девушку, что сделать это можно дистанционно, сообщив коды из смс-сообщений.
Девушка, не задумываясь, сообщила ей всю информацию. После этого ей пришло сообщение, что ее аккаунт взломан и необходимо позвонить по указанному номеру. Она перезвонила и ей сообщили, что неизвестные пытаются оформить кредит от ее имени.
Далее с ней связался лжесотрудник Центрального банка. Во время разговора мужчина убедил девушку включить демонстрацию экрана телефона, чтобы получить доступ ко всем приложениям банков.
Он убедил девушку перевести деньги на сторонние счета, чтобы якобы обезопасить свои сбережения.
Разными транзакциями девушка перевела 426 тысяч рублей мошенникам.
Один из банков даже заблокировал перевод, однако злоумышленники убедили девушку пойти в отделение и написать заявление, что она не переводит деньги мошенникам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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