Жительницу Казани будут судить за оплату покупок на маркетплейсе деньгами работодателя

Жительницу Казани будут судить за оплату товаров на маркетплейсе деньгами работодателя.

Как сообщают в прокуратуре Татарстана, женщина работала на одном из пунктов выдачи заказов. Создав новый аккаунт и виртуальный абонентский номер, чтобы ее не смогли вычислить, она оплатила со счета работодателя корзину товаров общей суммой 38 тысяч рублей. Ее смогли поймать лишь благодаря тому, что на камеры попало большое количество заказанных ею посылок.

Женщина признала вину, однако возвращать деньги отказалась. Возбуждено уголовное дело.