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Жительницу Читы обвинили в госизмене за фото военных эшелонов
Забайкальский краевой суд оставил под стражей жительницу Читы, которая обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным ФСБ, 21-летняя девушка познакомилась по переписке с мужчиной, оказавшимся представителем государственной пограничной службы Украины, и по его просьбе фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла ему фотографии, а также, сделанные параллельно, видеозаписи. Кроме того, она Читинском аэропорту снимала фото- и видео военных, которые отправлялись в зону СВО и отправляла их новому знакомому.
Девушку задержали 10 июля. Позднее ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, которая была продлена по 2 ноября 2023 года. Сегодня адвокат обвиняемой обжаловал арест своей подзащитной, попросив суд изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом. Однако, с учетом изложенного, суд оставил постановление без изменения.
Девушке грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину она признала в полном объеме.
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