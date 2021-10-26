Жительницу Чистополя осудили за то, что оставила дочь одну на улице зимой

14 февраля этого года в районе десяти часов вечера 43-летняя жительница Чистополя после распития алкоголя со своей знакомой оставила свою 8-летнюю дочь одну на улице без варежек. Сама женщина при этом уехала на такси.

Девочка не пострадала, так как ее вовремя заметили прохожие и довели ее до отдела полиции. Возбудили уголовное дело по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии».

Свою вину женщина полностью признала. Суд оштрафовал ее на 5 тысяч рублей. Об этом сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ Динар Чуркин.