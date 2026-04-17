Жительницу Челнов в трамвае обокрали на 87 тысяч рублей

Жительницу Набережных Челнов обокрали на 87 тысяч рублей, когда она ехала в трамвае.

Как сообщили в МВД по РТ, 28-летняя девушка ехала в трамвае с незастегнутой сумкой. Это заметил неизвестный, после чего вытащил деньги и ювелирные украшения. Сама девушка в этот момент ничего не почувствовала и обнаружила пропажу только по дороге домой. О произошедшем она сообщила в полицию.

Возбуждено уголовное дело, личность преступника была быстро установлена – им оказался 38-летний безработный мужчина, который ранее был неоднократно судим, в том числе и за кражу. Хозяйке смогли вернуть лишь часть похищенного – порядка 10 тысяч рублей и золотое кольцо.

В полиции напомнили, что в общественном транспорте необходимо всегда застегивать и держать сумку перед собой, а также не класть ценные вещи в наружные карманы. Крайне важно сохранять бдительность: не отвлекаться на электронные гаджеты, а при резких движениях и толчках сразу проверять наличие телефона и кошелька.