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Жительницу Челнов, проводившую пенсионерам «обряды» от бедности, отправили в СИЗО
В Набережных Челнах женщину, которая обманывала пенсионеров с помощью «обрядов» по избавлению от бедности, отправили в СИЗО. Об этом сообщают в пресс-службе суда.
Челнинка ходила по квартирам, а когда ей открывали дверь пожилые женщины, просила еду, жаловалась, что у нее нет средств и приходится просить милостыню. После этого она вводила пожилых горожан в заблуждение, убеждая, что с ними тоже может случиться беда, которую она может предотвратить, проведя специальный обряд.
После соответствующих манипуляций женщина просила у доверчивых пенсионеров деньги и ювелирные украшения в долг. Однако полученное не возвращала.
Челнинка подозревается в совершении преступлений средней тяжести против собственности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Свою вину женщина признала и просила отправить ее под домашний арест. Однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 апреля.
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