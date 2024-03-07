Жительницу Челнов, проводившую пенсионерам «обряды» от бедности, отправили в СИЗО

В Набережных Челнах женщину, которая обманывала пенсионеров с помощью «обрядов» по избавлению от бедности, отправили в СИЗО. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Челнинка ходила по квартирам, а когда ей открывали дверь пожилые женщины, просила еду, жаловалась, что у нее нет средств и приходится просить милостыню. После этого она вводила пожилых горожан в заблуждение, убеждая, что с ними тоже может случиться беда, которую она может предотвратить, проведя специальный обряд.

После соответствующих манипуляций женщина просила у доверчивых пенсионеров деньги и ювелирные украшения в долг. Однако полученное не возвращала.

Челнинка подозревается в совершении преступлений средней тяжести против собственности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Свою вину женщина признала и просила отправить ее под домашний арест. Однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 апреля.