news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
17 марта 2022  08:20
Полина Шевчук

Жительницу Челнов осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

news_top_970_100

В Челнах вынесли приговор 24-летней местной жительнице. Женщину признали виновной по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.

Как было установлено, ночью 14 марта челнинка исписала пол и стены лифта оскорбительными надписями в адрес главы государства, а также спецоперации, проводимой на Украине.

Девушку задержали. Во время заседания, которое прошло по видеосвязи, она признала вину и раскаялась. Суд назначил челнинке наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.
 

 

#спецоперация на Украине #оскорбление власти
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное