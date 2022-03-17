Жительницу Челнов осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

В Челнах вынесли приговор 24-летней местной жительнице. Женщину признали виновной по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.

Как было установлено, ночью 14 марта челнинка исписала пол и стены лифта оскорбительными надписями в адрес главы государства, а также спецоперации, проводимой на Украине.

Девушку задержали. Во время заседания, которое прошло по видеосвязи, она признала вину и раскаялась. Суд назначил челнинке наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.

