Жительницу Челнов обвиняют в истязании дочери-подростка

В Набережных Челнах местная жительница обвиняется в истязании малолетней дочери и иных преступлениях, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2025 году 37-летняя челнинка систематически унижала и избивала 12-летнюю дочь, а также угрожала ей ножом. Школьные учителя, узнав о семейном насилии, обратились в полицию.

При этом в 2024 году женщина уже привлекалась к административной ответственности за причинение побоев 17-летней дочери, не уплатив при этом назначенного ей штрафа.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.