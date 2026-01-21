Жительницу Челнов будут судить за регистрацию в квартире 70 мигрантов

В Набережных Челнах 41-летняя женщина предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранных граждан у себя в квартире.

По данным МВД по РТ, женщина за деньги оформляла иностранцам регистрацию в своей квартире в поселке Сидоровка, при этом фактически жилье для проживания им не предоставляла.

По информации полиции, стоимость фиктивной регистрации составляла от двух до трех тысяч рублей с человека – в зависимости от срока. За год подобными «услугами» челнинки воспользовались 70 иностранцев.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.