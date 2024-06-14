Жительницу Бавлов осудили за долг по алиментам в полмиллиона рублей

В Бавлах суд рассмотрел дело в отношении 55-летней местной жительницы. Ее признали виновной в неуплате средств на содержание детей. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Установлено, что с сентября 2023 года по январь 2024 года женщина уклонялась от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. При этом ранее она уже была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов. Общая задолженность превысила 500 тыс. рублей.

Свою вину подсудимая признала в полном объеме, раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.