Жительницу Азнакаево призовут к ответу за систематическое избиение дочери утюгом

Жительница Азнакаево подозревается в систематическом избиении дочери-подростка.

На протяжении двух лет женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избивала свою 15-летнюю дочь утюгом.

Девочка долгое время боялась рассказать кому-либо о побоях, однако после очередного избиения написала участковому сообщение о том, что мать бьет ее.

Сейчас девочка находится в больнице, где с ней работают специалисты.

Подробности устанавливаются.