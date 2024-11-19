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Жительницу Азнакаево призовут к ответу за систематическое избиение дочери утюгом
Жительница Азнакаево подозревается в систематическом избиении дочери-подростка.
На протяжении двух лет женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избивала свою 15-летнюю дочь утюгом.
Девочка долгое время боялась рассказать кому-либо о побоях, однако после очередного избиения написала участковому сообщение о том, что мать бьет ее.
Сейчас девочка находится в больнице, где с ней работают специалисты.
Подробности устанавливаются.
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