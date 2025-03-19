Жительницу Армавира обвиняют в мошенничестве с продажей лодочного мотора казанцу

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы города Армавира. Ее обвиняют в мошенничестве группы лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, сообщает прокуратура РТ.

Следствие утверждает, что женщина вступила в сговор с неизвестным лицом для обмана и хищения денег. Они разместили объявление о продаже лодочного мотора на сайте, требуя предоплаты на карту женщины. Она должна была часть денег перевести сообщнику, оставив себе вознаграждение.

В августе 2024 года они таким образом похитили 23 тыс. рублей у 64-летнего жителя Казани.

Женщина полностью признала вину, но ущерб не возместила. Прокуратура подала иск о возмещении ущерба. Дело передали в Приволжский районный суд Казани.

Уголовное дело против сообщника выделено в отдельное производство.