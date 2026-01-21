Жительнице РТ вернули 763 тыс. алиментов, отправленных приставами на недоступный счет

Жительница Казани с помощью прокуратуры смогла вернуть 763 тысячи рублей алиментов с недоступного ей счета.

По информации ведомства, 38-летняя жительница Казани пыталась получить алименты на дочь. Однако после гибели бывшего супруга женщины деньги были перечислены на счет, к которому она не имела доступа, а часть средств была забрана государством как выморочное имущество.

Лишь после вмешательства прокуратуры Вахитовского района Казани деньги удалось вернуть.