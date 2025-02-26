Жительнице РТ грозит штраф за попытку пронести алкоголь на длительное свидание в колонию

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

Литровую бутылку с алкоголем изъяли у жительницы Татарстана, которая приехала на длительное свидание к одному из заключенных. Ранее женщину предупреждали о запрете проноса запрещенных предметов в колонию.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан, бутылку обнаружили сотрудники колонии-поселения № 17 при досмотре сумки.

На женщину составили протокол об административном правонарушении. Теперь ей грозит штраф до 10 тыс. рублей.