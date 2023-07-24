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Жительнице Лениногорска вынесли приговор за долги по алиментам в полмиллиона
В Татарстане осудили 47-летнюю жительницу Лениногорска. Суд признал ее виновной в неуплате алиментов, сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.
Решением суда женщина должна была оплачивать алименты на содержание сына. Однако, на протяжении более девяти месяцев она этого не делала. Стоит отметить, ранее родительницу уже привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Долг по алиментам превысил 500 тыс. рублей.
Свою вину женщина полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.
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