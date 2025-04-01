Жительнице Казани грозит повторный срок за кражу продуктов из торгового центра

В Казани сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в двух кражах из торгового центра. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

37-летняя женщина пыталась выйти из магазина с неоплаченными товарами, но была замечена охраной. Общая стоимость украденного составила более 4500 рублей. На место оперативно прибыли росгвардейцы.

Проверка по оперативной базе данных показала, что гражданка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и кражу.

Более того, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения была установлена ее причастность к аналогичному преступлению. Женщине удалось незаметно покинуть торговый центр с неоплаченными продуктами, общая стоимость которых превысила 7 тыс. рублей.

Подозреваемую передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража»