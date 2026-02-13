Жительнице Казани грозит до пяти лет колонии за прописку 1,2 тысячи мигрантов в квартире

В Казани 47‑летней женщине грозит до пяти лет колонии за регистрацию в своей квартире свыше 1,2 тысячи иностранцев. Как сообщили в МВД по Татарстану, никто из них фактически там не жил.

«При проверке полицейские выяснили, что в 2025 году женщина зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из домов на ул. Р.Зорге, более 1200 иностранных граждан. Собранные доказательства свидетельствовали, что ни один из зарегистрированных по данному адресу не проживал», – указали в ведомстве.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Максимальное наказание по ней – до пяти лет лишения свободы.