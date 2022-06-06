Жительнице Челнов в БСМП удалили 10-сантиметровую опухоль головы

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов удалили огромную опухоль на голове 85-летней пациентки. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: пресс-служба БСМП Челнов

85-летняя Фания Шаматовна устала от большой опухоли кожи на затылке. Опухоль у женщины росла последние 20 лет. В БСМП рассказали, что образование имело не только внушительные размеры, но и после своего удаления оставляло большой дефект на голове, который фактически оголял кости черепа.

Фото: пресс-служба БСМП Челнов

Специалисты решили на пораженный отрезок пересадить кожу с плеча женщины.

За эту работу взялся хирург-онколог Ростислав Сагеев, ему помогали хирурги-комбустиологи БСМП Олег Липатов и Олеся Кулагина.

Врачам нужно было добиться точного совпадения размеров поражённого участка и материала, взятого с плеча пациентки.

Фото: пресс-служба БСМП Челнов

«Осложнялась работа тем, что количество такого необходимого материала крайне мало, он "живой" и нужно осторожно, практически не дыша, работать над каждым миллиметром», – отметили в БСМП.

Опухоль успешно удалили, кожный трансплантат с плеча приживается на новом для себя месте, а Фания Шаматовна благодарит медиков БСМП, которые ей помогли.