Жительница Зеленодольска заехала на избирательный участок по пути в роддом

Жительница Зеленодольска Лилия Батрашкова проявила избирательную активность и посетила избирательный участок №1507 по дороге в родильный дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Желание дополнить маршрут поддержал супруг, сразу после голосования пара отправилась в Зеленодольский роддом.

Фото: Мэрия Зеленодольска

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.