Жительница Зеленодольска стала жертвой мошенников и потеряла 340 тысяч рублей

Пожилая женщина из Зеленодольска стала жертвой мошенников.

Оказалось, что августе ей позвонили якобы должностные лица из Роскомнадзора, которые предложили записаться на прием к врачу.

Пенсионерка согласилась и по просьбе мошенников сообщила данные своего страхового полиса.

Сразу после этого злоумышленники завладели банковскими счетами женщины и похитили более 340 тысяч рублей.

Как сообщили в Прокуратуре РТ, владельцем счета, на который были переведены похищенные деньги, оказался житель Омской области.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать мошенника вернуть пенсионерке деньги. Иск находится на рассмотрении в суде.