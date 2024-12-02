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Жительница Зеленодольска стала жертвой мошенников и потеряла 340 тысяч рублей
Пожилая женщина из Зеленодольска стала жертвой мошенников.
Оказалось, что августе ей позвонили якобы должностные лица из Роскомнадзора, которые предложили записаться на прием к врачу.
Пенсионерка согласилась и по просьбе мошенников сообщила данные своего страхового полиса.
Сразу после этого злоумышленники завладели банковскими счетами женщины и похитили более 340 тысяч рублей.
Как сообщили в Прокуратуре РТ, владельцем счета, на который были переведены похищенные деньги, оказался житель Омской области.
Прокурор обратился в суд с требованием обязать мошенника вернуть пенсионерке деньги. Иск находится на рассмотрении в суде.
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