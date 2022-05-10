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Происшествия
10 мая 2022  12:16
Полина Шевчук

Жительница Зеленодольска пожаловалась в Сети на хозяина пони, который бил животное

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В соцсети появилась история из Зеленодольска. Женщина рассказывает, что во время праздничных гуляний увидела, как хозяин пони жестоко обращается с животным.

По словам очевидца, хозяин лошадки бил ее по морде поводком за любой «проступок» – то пони хотела пощипать травы, то не подняла голову по требованию хозяина. За все это получала удары.

Возмущенная автор поста рассказала, что все происходило на глазах у детей.

«Если он так поступает на людях, как же он ведёт себя с животным, когда никто не видит!?» – задается вопросом жительница Зеленодольска.

 

 

#Жестокое обращение с животными
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