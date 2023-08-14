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Руc Тат
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Происшествия 14 августа 2023 14:46

Жительница Зеленодольска попалась на уловки лжебанкира и лишилась почти 1,5 млн рублей

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В Зеленодольске 51-летняя местная жительница попалась на уловки аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Она рассказала в полиции, что ей позвонила незнакомая девушка и представилась сотрудницей Центробанка. Она сообщила женщине, что от ее имени якобы оформлен кредит и посоветовала оформить еще один, чтобы его закрыть и аннулировать.

В итоге женщина начала оформлять кредиты в различных банках, а позднее переводила их на указанные девушкой счета. Когда представитель банка перестала выходить на связь, женщина поняла, что оказалась жертвой мошенника.

В общей сложности жительница Зеленодольска лишилась 1 млн 420 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

#аферисты в сети #Зеленодольский район РТ
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