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Жительница Зеленодольска попалась на уловки лжебанкира и лишилась почти 1,5 млн рублей
В Зеленодольске 51-летняя местная жительница попалась на уловки аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Она рассказала в полиции, что ей позвонила незнакомая девушка и представилась сотрудницей Центробанка. Она сообщила женщине, что от ее имени якобы оформлен кредит и посоветовала оформить еще один, чтобы его закрыть и аннулировать.
В итоге женщина начала оформлять кредиты в различных банках, а позднее переводила их на указанные девушкой счета. Когда представитель банка перестала выходить на связь, женщина поняла, что оказалась жертвой мошенника.
В общей сложности жительница Зеленодольска лишилась 1 млн 420 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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