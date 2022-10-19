Жительница Зеленодольска лишилась 400 тысяч, поверив лжебанкиру

В полицию обратилась жительница Зеленодольска. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Она рассказала, что ей на мобильник позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он убедил женщину, что с ее счета пытаются снять деньги. Чтобы сохранить сбережения, нужно было перевести их на защищенный резервный счет.

Испугавшись за свои деньги, жительница Зеленодольска сняла все сбережения – порядка 400 тыс. рублей – и перевела их на указанные реквизиты. Сотрудник банка обещал перезвонить, однако этого не сделал. Тогда женщина поняла, что стала жертвой аферистов.

