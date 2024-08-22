Жительница Зеленодольска выиграла 100 тысяч рублей за подписку на журнал

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В АО «Татмедиа» вручили призы победителям конкурса «100 тысяч рублей, телевизор и другие призы за подписку!». Обладателем главного приза в 100 тысяч рублей стала подписчица газеты «Язмыш» из Зеленодольска Фарида Сафина.

«Чтение газет и журналов для нашего народа остается основным источником. В АО "Татмедиа" газеты и журналы выходят тиражом более 200 тысяч экземпляров в полугодие», – рассказал на вручении призов генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Кроме денежного приза среди призов также были телевизор, тонометры, утюги, сушилки для фруктов, шуруповерты, пылесосы и газонокосилка.

Обладательница главного приза Фарида Сафина подписалась на «Язмыш» впервые. Об этой газете она узнала от соседа, а про конкурс ей рассказал почтальон. О том, куда потратит приз, Сафина еще не думала – и участие, и победа были для нее неожиданностью.

«Сначала я даже не поверила – неужели будет так много?» – делилась своими впечатлениями Сафина.

Отдельно отметили подпчисчиков, которые выписывают рекордное количество наименований. Для Танзили Закировой (11 подписок, Рыбно-Слободской район), Фираи Мингалиевой (10 подписок, Мамадышский район) и Гульнары Загриевой (8 подписок, Мензелинск) организаторы конкурса приготовили спецпризы – строительные наборы.

Конкурс проводится два раза в год. В этом полугодии в конкурсе приняли участие 448 подписчиков из Татарстана, Башкортостана и Кировской области. Условием для участия в конкурсе было наличие подписок на два и более изданий «Татмедиа» на второе полугодие 2024 года.