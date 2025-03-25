Жительница Заинска предстанет перед судом за попытку дать взятку при поступлении в вуз

В Казани прокуратура утвердила обвинение 19-летней уроженке Заинска. Она предстанет перед судом за покушение на дачу взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Как выяснилось, в августе 2023 года она захотела поступить в казанский вуз без экзаменов и передала взятку в 230 тыс. рублей посреднику, который обманул ее и украл деньги.

Девушка пыталась скрыться от правоохранительных органов, но была задержана. После этого ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Свою вину она признала полностью. Дело направлено в Московский суд Казани для рассмотрения. При этом мужчину, который похитил деньги, приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.