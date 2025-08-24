Жительница Высокогорского района создала парк своими руками для всей деревни

В деревне Малый Битаман Высокогорского района есть уголок, который местные жители и гости называют «сказочным садом». Его создатель – Резеда Идрисова: педагог по профессии и художник по призванию, настоящий мастер ландшафтного дизайна.

История парка началась пять лет назад. До этого на участке росли обычные деревья и кустарники, которые мало радовали глаз. Сегодня это место стало центром притяжения для всей деревни: цветочные композиции, арки, оригинальные фигуры и зоны отдыха создают атмосферу уюта и творчества.

«Раньше зимой я делала снежные скульптуры перед домом. Затем начала экспериментировать с цементом – создавать горшки для цветов и разные поделки. Первыми экспонатами в парке стали именно цветочные горшки и арка», – рассказывает Резеда Идрисова.

Педагог с 19-летним стажем работы в Большебитаманской школе, где она совмещала обязанности организатора, библиотекаря и технички, сейчас трудится в Алан-Бексерской основной школе. «Люблю свою работу и уважаю свой коллектив», – говорит она.

Но главным проектом ее жизни стал именно сад. В создании пространства ей помогает вся семья – муж и трое детей.

«Все эти идеи мне Бог дает, и я начинаю делать разные поделки, игрушки, сажать цветы. Это занятие меня успокаивает, на душе становится легко», – делится мастерица.

Сад давно перестал быть просто частным проектом. Он стал общественным пространством для всей деревни: здесь жители проводят досуг на свежем воздухе, занимаются спортом и общаются с природой. Дети с радостью играют среди необычных фигур и цветочных композиций.

«Я желаю, чтобы моя Республика Татарстан и моя деревня процветали, становились прекраснее, а люди были дружелюбными и культурными!» – говорит Резеда Идрисова.