Руc Тат
16+
Происшествия 4 сентября 2025 13:14

Жительница Волгограда получила условный срок за гибель детей при пожаре

Жительницу Волгограда приговорили к условному сроку за неосторожность, которая привела к гибели трех человек во время пожара.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла 25 января. При тушении пожара в квартире были обнаружены тела 78-летней женщины и двух 4-летних девочек. Еще один ребенок, пятилетний мальчик, был госпитализирован с тяжелым отравлением угарным газом.

52-летняя хозяйка квартиры была признана виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование показало, что возгорания в этой квартире случались и раньше, но предыдущий инцидент удалось вовремя ликвидировать.В качестве наказания суд назначил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком.

